Ortaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuk ve anne hayatını kaybetti: Dört kişi gözaltında

İstanbul’da tatilde bulunan dört kişilik aile “gıda zehirlenmesi” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Üç ve altı yaşındaki iki çocuk ile anne yaşamını yitirirken, babanın entübe şekilde tedavisi sürüyor.

Ailenin, Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öne sürülürken, zehirlenme nedeni araştırılıyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu:

“İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik aileden anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği yerlerden numuneler alındı, 4 kişi gözaltına alındı. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp incelemesi sürüyor.”

İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle…

Ne oldu?

Fatih'te bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in, kızı Masal'ın hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, iki evlatlarının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür.



Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve…

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran Güner, "Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor, tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.