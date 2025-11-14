  1. Ekonomim
Ortaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuk ve anne hayatını kaybetti: Dört kişi gözaltında

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Alman vatandaşı Türk ailenin 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının ölümünden sonra tedavi altındaki anne de yaşamını yitirdi. Baba ise entübe durumda. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, ailenin gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı

İstanbul’da tatilde bulunan dört kişilik aile “gıda zehirlenmesi” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Üç ve altı yaşındaki iki çocuk ile anne yaşamını yitirirken, babanın entübe şekilde tedavisi sürüyor.

Ailenin, Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öne sürülürken, zehirlenme nedeni araştırılıyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu:

“İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik aileden anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği yerlerden numuneler alındı, 4 kişi gözaltına alındı. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp incelemesi sürüyor.”

Ne oldu?

Fatih'te bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in, kızı Masal'ın hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, iki evlatlarının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran Güner, "Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor, tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

