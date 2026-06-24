Ortopedi camiasının duayen ismi Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının duayen isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Sarpyener; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Anadoluhisarı Spor Akademisi’nde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

Türkiye’de ortopedi ve travmotoloji ana bilim dalının kurulması ve ilerlemesinde öncü isimlerden olan Münir Ahmet Sarpyener’in de oğlu olan Prof. Dr. Kut Sarpyener için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde anma töreni düzenlenecek.

Sarpyener’in cenazesi öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilecek.