OSBÜK'ten gıda, ısıtıcı ve battaniye üreticilerine deprem yardımı çağrısı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremi haber aldıkları ilk andan itibaren bölgedeki organize sanayi bölgeleriyle (OSB) doğrudan iletişim halinde olduklarını söyledi.

Depremden etkilenen 10 ilde 57 OSB bulunduğunu ve bunların 36'sının işletmede olduğunu belirten Kütükcü, "Bölgedeki toplam 57 OSB'mizin 36'sında yatırımcılarımız var yani üretim faaliyeti yapılıyor. Diğerlerinin altyapı, planlama ya da kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. İşletme halindeki 36 OSB'miz, tüm OSB'lerdeki istihdamın yüzde 21'ini karşılıyor. Yani ciddi bir istihdamdan bahsediyoruz." dedi.

Deprem bölgesindeki OSB'lerin hasar durumuna ilişkin bilgi veren Kütükcü, şöyle konuştu:

"İki OSB'mizde, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Türkoğlu OSB'mizde toplam 11 binanın yıkıldığını tespit ettik. Hasar gören binalarımız var ama bunlar dışında OSB'lerimizde başka bir göçük bilgisi almadık. Küçük hasarlar var. Bu bölgelerimizde can kaybı bilgisi de gelmedi. Bu sevindirici."

"Bölgedeki OSB'lerde 539 bin 600 çalışan var"

Kütükcü, OSB çalışanlarının aynı zamanda bölge insanı olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Depremden etkilenen bölgelerde 539 bin 600 çalışanımız var. Bunları doğrudan etkilemiş oldu deprem. Ayrıca OSB'lerimizde elektrik, su, doğal gaz konusu son derece önemli. Bazı OSB'lerimizde elektrik, bazılarında ise doğal gazda sıkıntı olduğu için üretim faaliyeti gerçekleştirilemiyor. Doğal gaz kesintisi olan OSB'ler daha fazla."

Elektrik ve doğal gazın olmadığı OSB'lerde üretim faaliyeti yapılamadığına dikkati çeken Kütükcü, "Fırınlar çalışamaz durumda olduğu için de beslenme ve gıda ihtiyacını daha çok artırıyor. Bölgeden aldığımız bilgilere göre, gıda ve hazır gıda ihtiyacı öncelikli" ifadelerini kullandı.

"Acımız büyük ama devletimiz de büyük"

Kütükcü, OSBÜK olarak OSB'lerde kampanya başlattıklarını dile getirerek, "Bölgeye yönelik gıda öncelikli yardım çağrısı yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın talimatıyla ayni ve maddi yardım kampanyası başlattık. İnşallah bu yaraları el birliğiyle saracağız. Bölgeyle iletişim halindeyiz. Tüm OSB başkanlarıyla sürekli görüşüyoruz. Acımız büyük ama devletimiz de büyük. Bu yükün altından birlik ve beraberlik halinde kalkacağız inşallah." dedi.

Önceliklerinin deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için gıda, hijyen ürünleri, ısıtıcı, tekstil, kışlık giyim ve battaniye üretici firmalarımızın ürünlerini bu bölgelere yönlendiriyoruz. Firmalarımızdan deprem bölgesindeki ihtiyaçlarla ilgili üretimlerini bu bölgeye yönlendirmelerini istiyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar her şeyin önünde. OSBÜK olarak bunu yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan bu yardımları yaparken firmalarımız OSBÜK'ün yardım kampanyasına da cevap veriyorlar. Yardım kampanyalarında AFAD koordinasyonunda hareket ediyoruz."

Kütükcü, bölgeye bir an evvel doğal gaz ve elektrik verilmesinin önemine işaret ederek, "Bölgenin kendine yeter hale gelmesi için fırınların çalışabilir olması, ekmek ve gıda üretiminin yapılması önemli. Bakanlığımızla koordinasyon halinde jeneratör tedariki için de çalışma yürütüyoruz. 2 binin üzerinde jeneratör tedarik edip bölgeye gönderiyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaçları da anbean yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.