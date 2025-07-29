Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselindeki Filistinli aktivist öldürüldü!

Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Bir Ülke Yok)" belgeselinde yer alan Filistinli aktivist ve öğretmen Odeh Muhammad Hadalin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Hebron yakınlarındaki Umm el-Kher köyünde bir İsrailli yerleşimci tarafından vurularak hayatını kaybetti. Hadalin, özellikle Masafer Yatta bölgesinde İsrailli yerleşimciler ve askerlerin Filistinli topluluğa yönelik saldırılarını belgeleyen bu filmdeki desteğiyle tanınıyordu.

Köyüne saldırı düzenlendi

Filistin Eğitim Bakanlığı, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hadalin'in "Umm el-Kher köyüne düzenlenen saldırı sırasında yerleşimciler tarafından vurularak öldürüldüğünü" duyurdu. Olayın, İsrail'in "askeri tatbikat alanı" ilan etmesiyle Filistinlilerin evlerinde kalmak için mücadele ettiği Masafer Yatta bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

"Sevgili dostum Awdah bu akşam katledildi"

Filmin iki yönetmeni, İsrailli gazeteci Yuval Abraham ve Filistinli gazeteci Basel Adra da Hadalin'in vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Adra, sosyal medya paylaşımında, "Sevgili dostum Awdah bu akşam katledildi. Köyündeki toplum merkezinin önünde duruyordu, bir yerleşimci göğsünü delen kurşunla onu vurdu ve hayatını aldı. İsrail bizi işte böyle siliyor, birer birer" ifadelerini kullandı. Filmin İsrailli ortak yönetmeni Abraham ise Hadalin'i "Masafer Yatta’da No Other Land’i çekmemize yardım eden olağanüstü bir aktivist" olarak tanımladı.

Abraham, olay anına ait bir video da paylaşarak, ateş açan kişinin Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından yaptırımlarla cezalandırılan Yinon Levi olarak teşhis edildiğini söyledi ve "Videoda çılgınca ateş eden kişi o" dedi.

'No Other Land' filminin konusu nedir?

Hadalin, Hebron’un güneyindeki tepelerde yer alan ve Masafer Yatta olarak bilinen bir dizi Filistinli köyden geliyordu. Bu bölgedeki sakinler, İsrail’in burayı “askeri tatbikat alanı” ilan etmesinin ardından uzun yıllardır evlerinde kalabilmek için mücadele veriyor. Buna göre, İsrail güçlerinin evlerini yıkmasını engellemeye yönelik bu direniş, mart ayında En İyi Belgesel Oscar’ını kazanan No Other Land (Başka Bir Ülke Yok) filmine konu olmuştu.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki Muhammed Samer Süleyman el-Cemal, dün gece Hebron’un kuzey girişindeki bir kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından vurularak ağır yaralandı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. WAFA haber ajansı, İsrail askerlerinin el-Cemal’i olay yerinde kanlar içinde bıraktığını ve sağlık ekiplerinin müdahalesine izin vermediğini aktardı.