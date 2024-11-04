Osman Arolat Ağabeyimizi saygıyla andık

EKONOMİ Gazetesi Başyazarı, meslek büyüğümüz, duayen gazeteci Osman Saffet Arolat’ı vefatının birinci yıldönümünde kabri başında andık. Çanakkale’nin Behramkale Köyü’ndeki anmaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı ve EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, EKONOMİ gazetesi yöneticileri, Osman Arolat’ın eşi Nurcan Kınalıoğlu ile oğlu Ali U. Arolat katıldı.

“3 özelliği ile örnek oldu”

Anma töreninde konuşan EKONOMİ Gazetesi Başdanışmanı ve Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, “Osman S. Arolat’ı 60 yıldır tanıyorum. 3 özelliğini paylaşmak isterim. Hastalığında gösterdiği direnci her zaman saygıyla karşıladım. Yaşama olağanüstü bağlı bir insandı. İkinci özelliği iş disipliniydi. Anadolu’da yaptığımız onlarca toplantının hepsine katıldı. Hiç birini aksatmadı. Üçüncü özelliği yazılarını editörlere tam zamanında teslim etmesiydi. Kişisel ve mesleki disiplini ile sosyal sorumluluk anlayışı onun ayırt edici özelliğiydi. Tüm özellikleriyle örnek bir insandı” dedi.

“Yaşar Kemal’in dediği gibi”

Osman Arolat’ın yakın arkadaşlarından Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Kenan Mortan da konuşmasında şunları söyledi: “Osman Arolat’la ilgili akşam bir şeyler düşünürken, hakkında en güzel yazıyı Yaşar Kemal’de buldum. Yaşar Ağabey, Arolat’ın ‘Bab-ı Ali Anılarım’ kitabında özlü ama çok hoş bir şey söylemiş: ‘Benim güzel yazı müdürüm (Ant Dergisi’nde onun yazıişleri müdürüydü) Ant Dergisi’nde yazılarımı kovalarken tanıdım seni. 66-67 yılları olacak değil mi. O gün bu gün dostluğumuz, kardeşliğimiz sürüyor. En kötü günümde hep yanımda oldun. Her zaman insanları kırmamaya çalıştın. Her zaman ağabeylik, ince ince hocalık ettin de çocukluğunu yitirmedin. Sonsuz hoşgörün kadar, inadına düşüncelerini sürdürdün. Düzgündün, doğruydun, dosdoğruydun. Bükülmedin, eğilmedin hep aynı Osman kaldın. Ve bir insanlık, dostluk, sevgi birikimi oldun. Düzgün yazı işçisi Osman seni yanaklarından öpüyorum, kucaklıyorum…’ Galiba buna eklenecek bir şey yok ruhu şad olsun.”

“Hepimize ağabeylik yaptı”

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da Osman Arolat için “Hepimize ağabeylik yaptı. Her zaman desteğini gördük. Omuz verdi. Kavgada gerçekten güvenebileceğin insandır Osman Ağabey. Işığı bol olsun, yüksek olsun, toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.

■ Vahap Munyar: Çok iyi bir yol arkadaşıydı

TGC Başkanı ve EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise, “Osman Arolat’ı ilk defa küçük yaşlarımda Malatya’daki evimizde ağabeyimin getirdiği Ant Dergileri’nden tanıdım. Daha sonraları aynı yerde olmasak da farklı yerlerde birbirimizi gazeteci olarak tanıdık. Müthiş onur duydum. Farklı yerlerde olmamıza rağmen çok yol arkadaşlığı yaptık. İyi bir yol arkadaşıydı, eğitici öğretici bir yol arkadaşıydı. Meslektaşları açısından da meslektaşlarının önü açılsın diye uğraşan bir meslek büyüğümüzdü. Mesleğimize, bizlere katkıları için kendisini minnetle, saygıyla anıyorum” açıklamalarında bulundu