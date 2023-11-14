Osman Arolat’ı sevenleri KİTAP’ta duygulu yazı ve çizimlerle uğurladı

Sonsuzluğa uğurladığımız duayenimiz, EKONOMİ gazetemizin başyazarı Osman Saffet Arolat’ı, sevenlerinin kaleminden çıkan yazılarla aylık dergimiz KİTAP’ın kapağına taşıdık.

Sanat ve kitap dünyasına da unutulmaz katkıları olan büyük usta Arolat’a ilişkin duygularını, Asaf Savaş Akat ile Kenan Mortan söyleşileriyle, Tan Oral, Halis Dokgöz, Deniz Dokgöz çizimleriyle, Ömer Faruk Çolak, Vasfiye Gargın, Oya Baydar, Doğan Özgüden, Ahmet Salcan, Hakan Güldağ, Faruk Şüyün, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak da yazılarıyla KİTAP okurlarına aktardılar...