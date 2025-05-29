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Osman Gazi’ platformunun boğazdan geçişi böyle görüntülendi (Video)

Türkiye’nin enerji sektöründeki önemli projelerinden yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e doğru ilerledi. Dev platformun geçişi, drone ile havadan kaydedildi.

Haber Merkezi
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Osman Gazi’ platformunun boğazdan geçişi böyle görüntülendi (Video)
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Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru ilerliyor. İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu, dron ile görüntülendi.

8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak

Enerji alanında Türkiye’ye büyük katkı sağlaması beklenen "Osman Gazi" platformu, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda görev alacak. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştırması hedefleniyor. Bu artış sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platform, 140 kişilik personel kapasitesiyle çalışacak. İşlenen doğalgaz, deniz altından karaya uzanacak 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı ile ulusal şebekeye aktarılacak.

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