Osman Gökçek’in şikayeti üzerine CHP'den istifa eden Mesut Özarslan hakkında PORTAŞ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Ankara’da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

Şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleri ile inşaat uygulamalarının Özarslan’ın Genel Müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi.

Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Müfettiş incelemesi

Şikâyetin ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, “İhale süreçleri, protokoller, sözleşmeler” ve “Uygulama aşamaları” başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, “Soruşturma izni verilip verilmeyeceğine” karar verileceği öğrenildi.