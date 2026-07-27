Osman Gürün, CHP'den istifa etti: YENİ Parti'ye katılacağım

Muğla’da 25 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Osman Gürün, CHP'den istifa ettiğini bildirerek, “Benim için çatısı altında bu kadar süre hizmet verdiğim bir partiden ayrılmak, manevi olarak çok zor ama duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu diye düşündüm. İlk mesai günü olan pazartesi günü partimden maalesef ayrılmak durumunda kaldım” dedi.

Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti’ye katılacağını belirten Gürün, “YENİ Parti’de de onların organizasyon şeması ortaya çıktıktan sonra çarşamba veya en geç cuma günü kaydımı yaptıracağım” ifadelerini kullandı.