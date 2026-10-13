Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala hakkında 13 Ekim 2026 tarihli ek kararını açıkladı.

Kavala’nın avukatları, AİHM Büyük Dairesinin 25 Ağustos 2026 tarihli kararını gerekçe göstererek yeniden yargılama yapılması, hükmün infazının durdurulması ve Kavala’nın tahliyesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Cumhuriyet savcısının yazılı mütalaasını aldıktan sonra başvuruyu değerlendirdi.

AİHM kararını uygulamayan mahkemenin gerekçesi

Mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilebilirlik koşullarına ilişkin hükümlerine atıf yaparak iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının temel usul koşullarından biri olduğunu belirtti.

AİHM’nin bir temyiz mahkemesi olmadığı yönünde değerlendirmede bulunan mahkeme, delillerin kabul edilebilirliği ya da değerlendirilmesinin ulusal hukuk ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğunu savundu.

Kararda, aksi bir yaklaşımın AİHM’nin "ilk derece mahkemesi veya temyiz mahkemesi gibi hareket etmesi" sonucunu doğuracağı ifade edildi.

Tahliye ve yeniden yargılama talebine ret

Mahkeme, Kavala’nın avukatlarının infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerinin CMK’nin 318/3. maddesi kapsamında reddine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca 2021/178 esas, 2022/178 karar sayılı hükmün infazının devamına hükmetti.

Karar oy birliğiyle alındı. Ek karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.