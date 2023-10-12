Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza
Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
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Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, Y.K. yönetimindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 34 FDF 525 ve 34 FBU 684 plakalı otomobillere peş peşe çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli’deki hastanelere sevk edildi.