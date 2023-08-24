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Osmaniye'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Osmaniye'de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında vakaya giden İl Sağlık Müdürlüğüne ait 80 GY 117 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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