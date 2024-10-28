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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Merkezi
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

İkametlerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerde bulunan dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

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