Osmaniye'de deprem paniği: Okullar tatil edildi
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde deprem sonrası okullar öğleden sonra tatil edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 12.09 sıralarında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 8 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem kentte paniğe neden oldu. Bahçe ilçesinde herhangi yıkım veya olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
Bahçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.
Gündem