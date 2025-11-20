Osmaniye'de deprem paniği: Okullar tatil edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 12.09 sıralarında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 8 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem kentte paniğe neden oldu. Bahçe ilçesinde herhangi yıkım veya olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Bahçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.