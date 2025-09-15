  1. Ekonomim
Osmaniye'de iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Osmaniye'de takı aksesuarları satan bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Osmaniye'de iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu
Aktarılan bilgilere göre Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Osmaniye'de iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu - Resim : 1

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.

İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

