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Osmaniye'de oğlunu öldürdüğü, gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde oğlunu tahrayla öldürdüğü, gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen 66 yaşındaki Fevzi T. tutuklandı. Saldırıda yaralanan gelini ve 14 yaşındaki torunu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi
AA
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Osmaniye'de oğlunu öldürdüğü, gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tahrayla saldırdığı oğlunu öldürüp gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'deki evde dün Aydın T'nin (41) yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi T'nin (66) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.

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