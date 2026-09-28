Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti

Olay, Osmaniye kent merkezi Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili ilk bilgilere göre yeğeni olan A.E.B. tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri olan liseye giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bilgi alarak açıklama yaptı.

"Saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti"

Vali Serdengeçti, saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor.

Olay, kolluk kuvvetlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle araştırılıyor. Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi mevcut. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.