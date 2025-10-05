  1. Ekonomim
Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi

Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

