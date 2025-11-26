  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osmaniye’deki Mustafa Özden Ortaokulu’nda dışarıdan alınan pastayı tüketen 12 öğrenci rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle dışarıdan aldıkları pastayı yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıGündem
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! 'Fosfin gazı' tespit edildiBöcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! 'Fosfin gazı' tespit edildiGündem
Gündem
AK Partili komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısı
AK Partili komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısı
Taş Tepeler’de 30 yeni bulgu: Bakan Ersoy yeni keşifleri tanıttı
Taş Tepeler’de 30 yeni bulgu: Bakan Ersoy yeni keşifleri tanıttı
Et ve Süt Kurumu ABB’nin ucuz et dağıtımını reddetti!
Et ve Süt Kurumu ABB’nin ucuz et dağıtımını reddetti!
TMSF, Cem Uzan’ın Fransa'daki kasasına el koydu
TMSF, Cem Uzan’ın Fransa'daki kasasına el koydu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Havada serbest rota uygulaması bu gece başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Havada serbest rota uygulaması bu gece başlıyor
Bakan Şimşek: Mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyoruz
Mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyoruz