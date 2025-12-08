  1. Ekonomim
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun kayganlaşan bölümünde devrilen yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 kara yolunun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, refüje devrildi. 

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

