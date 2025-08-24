  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Osmaniyeli depremzedelerden elektrik kesintilerine tepki: Bu sıcakta dayanamıyoruz
Takip Et

Osmaniyeli depremzedelerden elektrik kesintilerine tepki: Bu sıcakta dayanamıyoruz

Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarında yaşayan vatandaşlar, 10 gündür süren elektrik kesintileri nedeniyle sokağa çıktılar, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istediler.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Osmaniyeli depremzedelerden elektrik kesintilerine tepki: Bu sıcakta dayanamıyoruz
Takip Et

Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarında yaşayan vatandaşlar, yaklaşık on gündür sık sık tekrarlanan elektrik kesintileri nedeniyle gece geç saatlerde eylem yaptı. Günde 7-8 kez elektriklerin kesildiğini belirten halk mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Vatandaşlardan biri, kesintilerin bazen 10 dakikada bir tekrarlandığını söyleyerek, "Buradaki sıkıntımız elektrik kesintisi. Bazen 2-3 saati buluyor. İnsanlar mağdur durumda. Valilikten, belediyeden, TEDAŞ’tan kim olursa gelsin, bu sorunu çözsün. Elektrik sorunumuz var, durak sorunumuz var, dolmuş sorunumuz var. Biz depremzedeyiz, bizi böyle başımıza bırakamazlar. Sıcakta elektriksiz uyuyamıyoruz" dedi.

Yeni aldığı klimasının zarar gördüğünü belirten bir depremzede ise "Akyar TOKİ deprem konutlarında oturuyorum. Daha yeni 50 bin liraya klima aldım, sigortasından yandı. Bin lira aidat veriyoruz ama asansörde kalıyoruz. Altı aylık bebeğim var, bu halde yaşamak zorundayız. Yorulduk artık" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise sıkıntının boyutlarını şöyle anlattı:

“Saat başı elektrik gidiyor. Dolabım, çamaşır makinam yandı, klimam iki gündür çalışmıyor. TEDAŞ’a defalarca yazı yazdım ama sonuç yok. İnsanlar burada boşuna toplanmadı, herkes haklı. Elektrik ya tam verilsin ya da bakım yapılana kadar tamamen kesilsin. Bu şekilde saatlerce gidip gelmesi bizi isyan ettiriyor.”

Okula dönüş heyecanı yerini endişeye bıraktı: Kırtasiyede kimyasal tehlikeOkula dönüş heyecanı yerini endişeye bıraktı: Kırtasiyede kimyasal tehlikeGündem
Gündem
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Adana’da su seviyesi tehlikeli düşüşte: Üç baraj kritik seviyede
Adana’da su seviyesi tehlikeli düşüşte: Üç baraj kritik seviyede
Deprem bölgesinde konutlar için 237 km yol tamamlandı, 133 km yol inşaatı devam ediyor
Deprem bölgesinde konutlar için 237 km yol tamamlandı, 133 km yol inşaatı devam ediyor
Okula dönüş heyecanı yerini endişeye bıraktı: Kırtasiyede kimyasal tehlike
Okula dönüş heyecanı yerini endişeye bıraktı: Kırtasiyede kimyasal tehlike
İstanbul'da tramvay durağında cüzdan çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da tramvay durağında cüzdan çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı