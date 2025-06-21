Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı abisi öldürdü
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1980 yılında Erzurum Horasan'ın Çayırdüzü köyünde doğan Kadir Canpolat, 2005 yılında kurduğu Osmanlı Ocakları Teşkilatı ile kamuoyunda tanınmıştı. Canpolat ardından Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanlığını yaptı.