'Osmanlı torunu' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu

Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında diplomasının sahte olduğu tespit edilerek iptal edilen ve kendini “Osmanlı torunu” olarak tanıtan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osmanoğlu, iddialar karşısında neden bugüne kadar sessiz kaldığını da paylaştı.

"Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur" diyen Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" ifadelerini kullandı.

"Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir"

"Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum.

Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır.

Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır.

Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"

Ne olmuştu?

Ankara'da yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında, II. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu tespit edilmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan denetimlerde, Osmanoğlu'nun diploma almak için sahte belgeler düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Osmanoğlu'nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla sistem üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı tespit edilmişti. Osmanoğlu'nun kaydı iptal edilmişti.