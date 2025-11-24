ÖSYM 14 personel alımı yapacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6'ncı maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Başvurular ne zaman?
Başvurular, 24 Kasım - 8 Aralık 2025 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Kurum, posta veya şahsen yapılan başvuruları kabul etmeyecek.