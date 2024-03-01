ÖSYM Başkanı Ersoy: MSÜ’ye 736 bin 894 aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MSÜ, 3 Mart Pazar günü yapılacak.

Prof. Dr. Ersoy, sınavın 81 il ve 108 sınav merkezinde düzenleneceğini belirterek, "MSÜ’ye 736 bin 894 aday başvurdu. Başvuran adayların 383 bin 975’i kadın, 352 bin 919’u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. Bin 747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak." dedi.

120 soru için 165 dakika süre verilecek

Ersoy, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verileceğini söyleyerek, "Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00’te sona erecek. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar 28 Mart’ta açıklanacak

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre ise 2024-MSÜ sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak.