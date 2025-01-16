ÖSYM duyurdu! EKPSS tercih süreci başladı
ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihlerin alınmaya başladığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
Kamu kurumlarına yerleştirme yapılacak
Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.