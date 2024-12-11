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ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2024/7 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın sözleşmeli personel alım sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) KPSS 2024/7 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın sözleşmeli personel alımları için 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihler alınmıştı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.”

KPSS-2024/7 Yerleştirme Sonuçları için tıklayın

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