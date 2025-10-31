ÖSYM duyurdu: Sayıştay Eleme Sınavı yarın yapılacak

  1. Ekonomim
ÖSYM, 2025 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınava 4 bin 122 aday sınava katılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın (2025-Sayıştay Eleme) yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yazılı açıklamada, sınavın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde toplam 38 salonda yapılacağı belirtildi. Sınav 13.45’te başlayacak, adaylar ise 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara; Genel Yetenek Testi (35 soru), Genel Kültür Testi (10 soru) ve Alan Bilgisi Testi kapsamında İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testlerinden 15’er soru yöneltilecek. Adaylara 140 dakika cevaplama süresi tanınacak. Engelli adaylar için 30 dakika ek süre uygulanacak.

İlçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyuruldu

ÖSYM, sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimliği bulunmayan veya kimliğinde T.C. kimlik numarası ya da fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

4 bin 122 aday sınava girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılım koşullarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar katılabilecek. Bu kapsamda 4 bin 122 aday sınava katılacak."

Ersoy, sınava 14 engelli adayın katılacağını, şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerin sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti. Bu haktan 41 adayın yararlandığı kaydedildi. Sınavda, emniyet personeli de dahil olmak üzere toplam 305 görevli yer alacak.

"Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullanan Ersoy, sınavın sorunsuz şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

