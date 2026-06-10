ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS’ye girecek adayların sınav merkezlerinin belirlendiğini açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin 2026 YKS'ye girecekleri sınav merkezlerini internet sitesi üzerinden duyurdu.
Sınav yerleri belli oldu
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/zj9B4Gyr30 pic.twitter.com/fQsUQ9jJL8— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 10, 2026
ÖSYM'nin sitesinden erişilebilecek
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin ilgili adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.