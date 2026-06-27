ÖSYM harekete geçti! AYT'de yer alan iki soruyla ilgili inceleme başlatıldı

Sınavın ikinci oturumu AYT'de sorulan Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik soruları tartışmalara neden olmuştu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 23'üncü sorusu olan matematik sorusunun yanıtı matematikçileri ikiye bölmüştü. Sorunun farklı yöntemlerle çözüldüğünde başka sonuçlar verdiği öne sürülmüştü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı. Sınav sonuçları için 22 Temmuz bekleniyor.