  3. ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir

ÖSYM "6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği" iddialarını yalanladı.

ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Başkanlığın bilgi sistemlerindeki kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi'nde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

