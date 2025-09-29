  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
Takip Et

ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ekonomi
19 Mart sürecinin AK Parti'ye yansımaları nasıl oldu?19 Mart sürecinin AK Parti'ye yansımaları nasıl oldu?Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuru yemiş fiyatları cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısıKuru yemiş fiyatları cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısıEkonomi

 

Gündem
Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı
Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası: Dördüncü duruşma bugün görülecek
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası: Dördüncü duruşma bugün görülecek
İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi
İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi
CHP'de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını alacak
CHP'de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik bugün mazbatasını alacak
Iğdır’da şap vakaları artıyor: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı
Iğdır’da şap vakaları artıyor: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı
İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek
İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek