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ÖSYM'den İstanbul'da ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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ÖSYM'den İstanbul'da ertelenen sınavlara ilişkin açıklama
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

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Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.