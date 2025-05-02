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ÖSYM'den Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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ÖSYM'den Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda, şunlara yer verildi:

"KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek.

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