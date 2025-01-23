Otel faciasında sorumluluk kimde? AK Partili Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

"Bu otel Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir"

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur." dedi.

"Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir"

Sözlerini sürdüren Tayyar "Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat il özel idaresi vermiştir." diye konuştu.