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Otel faciasının ateşi Keşan'a düştü: İş insanı Şaban Filiz'in kızı, damadı ve 2 torunu öldü

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında Keşanlı İşadamı Şaban Filiz'in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Otel faciasının ateşi Keşan'a düştü: İş insanı Şaban Filiz'in kızı, damadı ve 2 torunu öldü
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında can kaybının 76'ya ulaştığı bildirildi.

Hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başlarken, kimlikleri belirlenenlerin acı haberleri aileleri ve yakınlarına bildirildi.

76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, Keşanlı İşadamı Şaban Filiz'in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybederken, acı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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