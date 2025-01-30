Tutuklanan aşçı ve ekmekçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadık!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan aşçı Faysal Yaver, ifadesinde, 20 Ocak gecesi saat 23.30 ile 00.00 arasında mutfağa geldiğinde ekmekçi Yusuf Karahanlı ile karşılaştığını, ardından yardımcısı Fidan Kurç ve diğer ekmekçi Mehmet Gündüz'ün de geldiğini söyledi.

"Yangın var" diye bağırdı

Normal şartlarda Fidan ile ikisi oldukları için sabah 07.00'deki kahvaltıyı tüm gece çalışarak ancak yetiştirdiklerini, yardımcısının da işe yeni başladığı için hiçbir şey bilmediğini aktaran Yaver, şunları kaydetti:

"Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük.

"Yangın tüpü bulamadık"

Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu." Yaver, kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Duman her yeri kaplamıştı"

Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Yaver, "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı.

"Su fiskiyeleri ve alarm çalışmadı"

Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." savunmasını yaptı.

"Katlarda sorumlu görevli yoktu"

Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

"Bir aydır otelde çalışıyordum"

Otelde geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğinden, olması halinde kendisinden yemek alacağından bahseden Yaver, otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair, "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum. Ben sezonluk çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Yaver, oteldeki işine S.A. şefin referansıyla girdiğini ancak yaşanan bir tartışma üzerine S.A'nın otelden uzaklaştırıldığını, bu nedenle onun kahvaltı hazırlama görevinin kendisine verildiğini anlattı. Otelde kimin denetim yaptığını ve bu işten sorumluğu olduğunu bilmediğini savunan Yaver, şunları kaydetti:

"Yangının önlenmesinden kim sorumludur bilmem. Benim tek görevim geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Mutfak ve restoran bölümü ayrıdır. Restoran bölümünde gece çalışan yoktur. Bu bölümle ne benim ne de ekmekçi olan görevlilerin hiçbir alakası yoktur. Ben böyle bir olay meydana gelsin istemezdim. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Mehmet Gündüz'ün ifadesi

Tutuklanan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz'ün de savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Gündüz, Grand Kartal Otel'in fırın bölümünde 4 sezondur ekmekçi olarak çalıştığını belirterek, olay günü saat 23.00-00.00 saatlerinde vardiyayı, soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ustalar ile ismini hatırlamadığı diğer kişiyle devraldığını, gece vardiyasında restoran şefi bulunmadığını söyledi.

Mutfak kısmında iki ekmekçi, iki de kahvaltıcı olarak çalıştıklarını aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Yangın tüpü aradım bulamadım"

"Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde Yusuf usta yangın olduğunu söyledi. Bana, 'Mehmet usta, yangın var.' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım.

"Yangın butonu görmedim"

Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'Yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım."

"Atlayan kişilere yatak taşıdım"

Gündüz, zemin katta bulunan garaj kısmından otelin dışına çıktığını, binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü anlatarak, "Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişilerin kurtulması için yumuşak zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ifade eden Gündüz, suçlamaları da kabul etmedi. Gündüz, restoran kısmında olay saatinde kimsenin olmadığını belirterek, restoran bölümünde çalışmadığım için elektrikli aletlerin sürekli fişe takılı olup olmadığını ve restoran bölümüne kimin girip çıktığını bilmediğini anlattı.

"Gece güvenlik görevlisi görmedim"

Olay anında güvenlik görevlisi görmediğini aktaran Gündüz, "Otelde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini M. olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Gündüz, otelde yangın alarm sistemi ve yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, elektrikler kesildiği için asansörün de devre dışı kaldığını kaydetti.

Kendisinin otelde bulunduğu sürede herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadığını söyleyen Gündüz, ekmek ustası olduğu ve sürekli gece vardiyasında bulunduğu için otelin denetimiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.