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Otel yangını faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

AA
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Otel yangını faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı.

Tutuklu sayısı 21'e yükseldi

Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

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