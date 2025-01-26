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Otel yangını faciasında yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından yetki sorumluluğunun kimde olduğu tartışılırken Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
ANKA
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Otel yangını faciasında yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu
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Grand Kartal Otelin 29 Aralık 2015’teki son ruhsat yenileme belgesinin altında Bolu Valisi adına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin imzası bulunuyordu. Köstereli, NOW Haber'den Alican Uludağ'ın sorusu üzerine yangınla ilgili yetki tartışmasını açıklığa kavuşturdu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı. 

"İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok"

Köstereli Bakan Ersoy'a "Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" sözleriyle cevap verdi. Bolu Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi'nin Genel Sekreteri Köstereli "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte herşey var.  2015'teki o ruhsat yalnıca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir." dedi. 

Otelin sahibi ne demişti

Otel sahibi Halit Ergül de otelin Bakanlık taarfından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürmüş ve "Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi" diyerek yine Kültür Turizm Bakanlığının yetkisine dikkat çekmişti.  

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