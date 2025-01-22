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Otel yangınından yürek yakan haber: Anne ve kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu

Bolu'da otelde meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ateşi İzmir'e de düştü. Tatil için İzmir'den Kartalkaya'ya gittiği öğrenilen 4 kişilik aileden anne ile 10 yaşındaki kızı hayatını kaybederken baba ve oğlu kurtuldu.

Haber Merkezi
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Otel yangınından yürek yakan haber: Anne ve kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken, yaşanan faciadan İzmir'e bir acı haber daha geldi.

Urla ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında otelde bulundukları öğrenildi.

Yaşanan faciada Yavuz Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu otelden çıkmayı başarırken, Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Ailenin çocukları için yarı yıl tatili nedeniyle Bolu'ya gittikleri öğrenilirken, faciada yaşamını yitiren anne ve kızın yarın Urla'da defnedilmelerinin beklendiği belirtildi.

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