Otelde vurulmuş halde bulunmuştu! Danıştay hakimi yaşam mücadelesini kaybetti

Kurban Bayramı için Mardin'in Artuklu ilçesine giden Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi, kaldığı otel odasında başından vurulmuş halde bulunmuştu. Başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen Hamidi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldmıştı. Adalet Bakanlığı’ndan da olayın bir intihar girişimi olduğunu bildirilmişti

Danıştay hakimi hayatını kaybetti

42 yaşındaki Hakim Ahmet Hamidi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Mardin'in Artuklu ilçesine Kurban Bayramı vesilesi ile gelen Danıştay Tetkik Hakimi A.H. kaldığı otel odasında başından vurulmuş halde bulunmuştu. 42 yaşındaki Hakim A.H'nin odasına silah sesi nedeniyle gelen otel görevlileri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan hakimi ambulansla özel bir hastaneye sevk etmişti.