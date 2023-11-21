Oteli olan polis müdürü tartışması: Akşener, o ismi Yerlikaya'ya bildirdi

Meral Akşener, İstanbul Şile'de düzenlenen partisinin istişare toplantısında, "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor" iddiasında bulunmuştu. Akşener'in, iddiasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Bu çok ciddi bir iddia. Bunun hiç gecikmeksizin yargı makamlarına bildirilmesi lazım" demişti.

Konu artık İçişleri Bakanlığı'nın takibinde

Karar TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, olayın perde arkasını anlattı. Kavuncu, "Bu konunun üzerine gidildikçe farklı gelişmeler ortaya çıkıyor. Sayın Akşener aynı zamanda eski içişleri bakanı, bu tarz gelişmelerin nasıl incelendiğini, nasıl sonuçlar alınabildiğini iyi biliyor. Tecrübeli bir siyasetçi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da göreve geldiğinden bu yana çok cesur adımlar atıyor. Türkiye'deki suç örgütlerinin uzun bir zamandır kemiklenmiş yapısını kurutuyor.

Genel Başkanımız Meral Akşener elindeki tüm bu bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile paylaştı. Bundan sonrası İçişleri Bakanlığı'nın takibinde olacak. Tabii sorumluluk sahibi her siyasetçi bu tür bilgiler eline ulaştığında o adımları atar. Hele de bir kadın, anne olan bir insanın böyle bir konuya... Yetimhaneden alınan kızların böyle bir ortamda suistimal edilmesi konuşurken bile kötü hissediyorum" dedi.

İYİ Parti'deki tartışmaların bu konuyla ilgisi olup olmadığını sorusunu da cevaplayan Kavuncu şöyle yanıt verdi:

"Bu konunun bizim partimizle hiçbir ilgisi yok. Genel Başkanımız ciddi ilişki ağı olan, çok farklı yerlerden kendisine bilgiler ulaşan bir siyasetçi. Bu konular İçişleri Bakanlığı'na Akşener tarafından ulaştırıldı."

Teoman Koman tartışmaları

2013 yılında hayatını kaybeden Teoman Koman, 1988-1992 yılları arasında korgeneral rütbesiyle MİT Müsteşarlığı yapmıştı. Meral Akşener, "fuhuş yapılıyor" konuşmalarının ardından, "Bunlara karşı olduğumuz için bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti’ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Partili Kavuncu'ya 'Teoman Koman'ın talebesi' ifadelerinin ne anlama geldiği sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Teoman Koman'ın 28 Mayıs süreci konusunda, zamanında yapılmış çok fazla tartışma oldu. İnsanların istihbarat konusunda kapasiteleri çok iyi olabilir. Teoman Koman bir dönem genel başkanımıza istihbarat ve değerlendirme konusunda tecrübelerini paylaşmış. Meral Akşener 'talebe' açıklamasında bunu ifade etti. İYİ Parti oyun bozucu iddiasını koruyor."