Otelin 6. katından düşen İtalyan voleybolcu hayatını kaybetti

İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.

Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.

Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi.

Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.

Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

Igor Gorgonzola, İtalya'ya döndü

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya döndü.

İstanbul Havalimanı'nda biletleme işlemlerini gerçekleştiren kafile, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalyan temsilcisinde, teknik ekip ve voleybolcuların moralleri bozuktu.

İstanbul Havalimanı çalışanları, kafilenin işlemlerinin hızlıca tamamlanmasını sağlarken, pasaport işlemleri ve uçağa gidişleri konusunda da yardımcı oldu.

Kulüpten açıklama

Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı. Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia'nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.

Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma'ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma'nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Ituma'nın ölüm haberi İtalya'da şok etkisi yarattı.

İtalyan basını "gelecek vadeden oyuncu" olarak tanımladığı Ituma'nın ölümünü "Dram", "Trajedi" gibi başlıklarla birinci haber olarak duyururken, Ituma'nın ölümüne dair Türk basınında yer alan intihar olasılığının da dışlanmadığı bilgilerine yer verildi.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.

TVF'den baş sağlığı mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından bu sabah saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma ile ilgili bir taziye mesajı paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Igor Gorgonzola Novara formasını giyen Julia Ituma’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta sevenleri olmak üzere, tüm Igor Gorgonzola Novara ailesinin ve voleybol camiasının başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.