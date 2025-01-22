Otelin ortağı da alevlerin içinde kalmış! "Ellerim kan ve cam içindeydi"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi. 51 yaralıdan 39'u tabercu edilirken, 12 yaralının tedavisi devam ediyor.

4 hissedar bulunuyor

Kartalkaya’da 79 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in dört hissedarı bulunuyor. Bu isimler Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu.

"Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi"

Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Aykol’un haberine göre, Ceyda Hacıbekiroğlu, yangından sağ çıkabildiğini anlattıktan sonra “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

"Tahtadan değil bu yangın merdiveni"

Otelde yangın merdiveni olduğunu belirten Hacıbekiroğlu "Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.” dedi.