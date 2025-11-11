  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Takip Et

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Takip Et

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.


Şüphelinin mahkemedeki ifadesinde, çocuğu kasten itmediğini öne sürdüğü, okulda dolaşan çocuğu yakasından çekerek merdivenlere yöneltmek dışarı çıkarmak istediğini, o sırada kendisini geri çeken çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü, olayın farklı bir kamera açısından incelendiğinde maksadının daha iyi anlaşılacağını savunduğu öğrenildi.

- Eğitim sendikalarından açıklama

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde bir araya geldi.

Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, soruşturma sonucunun beklenmesini ve masumiyet karinesine riayet edilmesini istedi.

Öğretmen ve idarecilerin çocukların güvenliği için özveriyle çalıştığını dile getiren Ömeroğlu, yaşanan bu olaya sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Görüntüler medyada yayıldı

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Gündem
Son dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA!
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı