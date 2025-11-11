Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma başlatıldı

  1. Ekonomim
Manisa’da otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden düşmesine neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

