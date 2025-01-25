  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oto galeride çıkan yangında 13 araç kül oldu
Takip Et

Oto galeride çıkan yangında 13 araç kül oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oto galeride çıkan yangında 13 araç kül oldu
Takip Et

Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.

 

Gündem
Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
Konya'da bina çöktü: Enkazda kalan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı
Konya'da çöken binadan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Mevzuatta boşluk var diyor, peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak?
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Mevzuatta boşluk var diyor, peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak?
Dervişoğlu'ndan iktidara tepki: Bu devleti sizin zulmünüzden kurtarmak boynumuzun borcu olsun
Dervişoğlu'ndan iktidara tepki
Turizm merkezinde yetki kimde? Bakan Ersoy'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin önemli açıklamalar
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin önemli açıklamalar
Konya'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!
Konya'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!