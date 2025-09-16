Oto galeride kilometre hilesi: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

İstanbul Başakşehir’deki bir oto galeri, 153 bin kilometredeki aracın kilometresini 123 bin olarak gösterip satışa sundu.

Durumu fark eden bir vatandaş, ilanı sosyal medyada paylaşarak “Bu aracı almayın, başınız yanmasın” uyarısında bulundu. Olayın ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve Basın Danışmanı Bekir Kaplan, galericinin yetki belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

"Otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153 bin km olmasına rağmen 123 bin km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir."