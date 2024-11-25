  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Otobüs kara saplandı, mahsur kalan 48 öğrenci kurtarıldı
Takip Et

Otobüs kara saplandı, mahsur kalan 48 öğrenci kurtarıldı

Artvin’in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otobüs kara saplandı, mahsur kalan 48 öğrenci kurtarıldı
Takip Et

Kars Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören 48 öğrenci, hafta sonu özel bir tur firması aracılığıyla Batum’a gezi düzenledi. Ancak dönüş yolunda, Şavşat ile Kars arasında bulunan Sahara Dağı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs kara saplanarak ilerleyemedi.

Mahsur kalan öğrencilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen ŞAKUT ekipleri, bölgeye arazi araçlarıyla ulaştı.

Zorlu şartlarda yapılan kurtarma çalışması sonucunda, öğrenciler güvenli bir şekilde otobüsten tahliye edilerek bölgedeki Karayolları Misafirhanesi’ne yerleştirildi.


Yetkililer, kış aylarında bu güzergâhı kullanacak olan sürücülere araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

Gündem
Flash TV resmen satıldı! İşte yeni sahibi...
Flash TV resmen satıldı! İşte yeni sahibi...
Elazığ ve Bingöl'de 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Bingöl'de 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
İnternette 200 TL'ye satılık TC kimlik, adres, telefon! CHP’li Karabat: Kişisel bilgiler satılıyor
İnternette 200 TL'ye satılık TC kimlik, adres, telefon! CHP’li Karabat: Kişisel bilgiler satılıyor
Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
Edebiyattan siyasete; Duvarları Yıkmak
Edebiyattan siyasete; Duvarları Yıkmak
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi