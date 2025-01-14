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Otobüsler 2024 yılında 149 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında biletli ve turizm maksatlı yolcu taşımacılığında toplamda 14 milyon 698 bin 947 sefer ve 149 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını bildirdi

Haber Merkezi
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Otobüsler 2024 yılında 149 milyon yolcu taşıdı
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Bakan Uraloğlu, resmi Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılına ait karayolu taşımacılığı verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yılında karayolu taşımacılığıyla toplamda 142 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını belirtti.

Uraloğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkisindeki otobüslerle, geçen yıl yapılan biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 sefer yapıldığı bilgisini verdi.

Dünyayı 52 bin kez turladı

Bakan Uraloğlu “2024 deki seferlerde otobüsler toplamda 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 km yol aldı. Bu mesafe, otobüslerin dünyayı 52 bin 661 kez dolaşmasına denk geliyor “ dedi. 2024 yılının Emekliler yılı ilan edilmesi ve emekliye yapılan düzenlemelerde toplamda 666 bin 99 emeklimizin yüzde 20 si indirim imkanlarından yararlandı. Biletli yolcu taşımacılığında 1 milyon 185 bin 402 engelli vatandaş ve 653 bin 703 çocuk, yolcu otobüslerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda yolcu verilerine de değindi buna göre yolcuların yüzde 41,49 unun kadın, yüzde 58,51 inin erkek olduğu açıklandı.

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